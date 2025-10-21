LIVE Cisterna-Trento Superlega volley 2026 in DIRETTA | 13-19 I trentini accelerano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONZA-PERUGIA DI VOLLEY 15-22 Lungo il servizio di Plak. 15-21 Out il contrattacco in lungolinea di Ramon. 14-21 Alzata ad una mano di Sbertoli per il solito Faure. 14-20 Diagonale perfetta di Michieletto. 14-19 Primo tempo ben giocato da Plak. 13-19 E’ lungo il contrattacco di Bayram. Timeout Cisterna. 13-18 Block out a segno per Lanza. 12-18 Pasticcio di Mazzone sul brutto attacco di Michieletto. 12-17 Vincente stavolta l’attacco di Pippo Lanza. 11-17 Muro Sbertoli che disinnesca il contrattacco di Lanza. 11-16 Attacco vincente dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
