LIVE Cisterna-Trento 0-3 Superlega volley 2026 in DIRETTA | esordio convincente dei campioni d’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONZA-PERUGIA DI VOLLEY 21:58 Prestazione solidissima degli uomini di Mendez. Il nuovo coach di Trento può essere soddisfatto dopo la netta affermazione sul campo dei laziali. CISTERNA – TRENTO 0-3 (25-21, 25-18, 25-19). Sbertoli si affida a Faure per chiudere il match. Esordio convincente dei campioni in carica, che partono al meglio in questa nuova avventura. 19-24 Il nastro respinge stavolta la battuta del giovane italiano. 18-24 ACE GIANI! Piovono match point. 18-23 Errore anche di Fanizza. 18-22 Out la battuta di Faure. 17-22 Blockout vincente del subentrato Andrea Giani. 🔗 Leggi su Oasport.it
