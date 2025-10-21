LIVE Cisterna-Trento 0-3 Superlega volley 2026 in DIRETTA | esordio convincente dei campioni d’Italia

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONZA-PERUGIA DI VOLLEY 21:58 Prestazione solidissima degli uomini di Mendez. Il nuovo coach di Trento può essere soddisfatto dopo la netta affermazione sul campo dei laziali. CISTERNA – TRENTO 0-3 (25-21, 25-18, 25-19). Sbertoli si affida a Faure per chiudere il match. Esordio convincente dei campioni in carica, che partono al meglio in questa nuova avventura. 19-24 Il nastro respinge stavolta la battuta del giovane italiano. 18-24 ACE GIANI! Piovono match point. 18-23 Errore anche di Fanizza. 18-22 Out la battuta di Faure. 17-22 Blockout vincente del subentrato Andrea Giani. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cisterna trento 0 3 superlega volley 2026 in diretta esordio convincente dei campioni d8217italia

© Oasport.it - LIVE Cisterna-Trento 0-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: esordio convincente dei campioni d’Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE Cisterna-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: primo impegno per Sbertoli e Michieletto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata della SuperLega di ... Segnala oasport.it

La Top Cisterna vince contro Trento (3-0) e si qualifica ai play off scudetto - 0) la gara decisiva contro l'Itas Trentino nel campionato di Superlega di volley e si qualifica ai play off scudetto. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Cisterna Trento 0