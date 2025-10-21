LIVE Cisterna-Trento 0-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | trentini avanti 2-0
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONZA-PERUGIA DI VOLLEY 18-25 SECONDO SET TRENTO. Ci pensa il nuovo entrato Garcia. Trentini avanti 2-0. 18-24 Gran diagonale di Lanza. 17-24 Contrattacco regale di Michieletto. Piovono set point. 17-23 E’ lunga la difesa dei laziali. 17-22 Fuori anche la battuta di Faure. 16-22 Out il servizio di Guzzo. 16-21 Primo tempo a segno per Mazzone. 15-21 ACE Bristot! 15-20 Freeball Trento trasformata da Ramon. Timeout Cisterna. 15-19 Ancora vincente la diagonale di Faure. 15-18 Senza paura Guzzo sigla il punto per i suoi. 14-18 Diagonale profonda di Michieletto. 🔗 Leggi su Oasport.it
