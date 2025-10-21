LIVE Cisterna-Trento 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i trentini conquistano il primo parziale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONZA-PERUGIA DI VOLLEY SECONDO SET 21-25 PRIMO SET TRENTO. Non passa il servizio di Mazzone. 21-24 ACE Mazzone. Timeout Trento. 20-24 Fuori il primo tempo di Bartha. 19-24 Lunga la battuta del francese. 18-24 Mani fuori a segno per Faure. Fioccano i set point. 18-23 Block out di un intraprendente Guzzo. 17-23 Gran diagonale di Ramon. 17-22 ACE Guzzo. 16-22 Il nastro trascina out la battuta di Bristot, subentrato per un attimo a Flavio. 15-22 Lungo il servizio di Plak. 15-21 Out il contrattacco in lungolinea di Ramon. 14-21 Alzata ad una mano di Sbertoli per il solito Faure. 🔗 Leggi su Oasport.it
