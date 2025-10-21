LIVE Alle 21 Psv-Napoli | Hojlund ancora assente Conte rilancia Lucca

Dopo la sconfitta contro il Manchester City e la vittoria con lo Sporting, la squadra di Conte è pronta ad affrontare gli olandesi in Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Psv-Napoli: Hojlund ancora assente, Conte rilancia Lucca

Psv-Napoli stasera in TV: dove vederla, caos tifosi, polemiche e l’altra partita di Champions League in chiaro - Questa sera la squadra di Antonio Conte scenderà in campo per consolidare la posizione in classifica generale. Si legge su libero.it

Champions League, PSV Eindhoven-Napoli LIVE dalle 21 - Il Napoli fa visita al PSV Eindhoven per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta in casa contro lo Sporting alla seconda giornata di Champions League. Secondo msn.com

Tajani "Chi non ha il biglietto verrà allontanato" - Nella notte 230 tifosi del Napoli sono stati messi in stato di fermo e successivamente espulsi da Eindhoven, dove alle 21 è in programma il match di Champions League tra il Psv e la squadra di Antonio ... Come scrive sport.sky.it