Lite furibonda tra Trump e Zelensky | devi cedere il Donbass sennò sarai distrutto ; è la fine di Zelensky?

Una lite furente secondo New York Times tra i due politici Il New York Times, in questi giorni, riferisce di una "lite furibonda" tra Donald Trump, presidente della civiltà talassocratica del dollaro, e il guitto di Kiev l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollyw. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lite furibonda trump zelenskyTrump a Zelensky: «Cedi il Donetsk a Putin o sarete distrutti». La «lite furibonda» tra i due leader ricostruita dal «Financial Times» - Rientrato da Washington senza i Tomahawk, il leader ucraino prova a tenere il punto mentre ribadisce che «la guerra continua solo perché la Russia non vuole che finisca». Come scrive corriere.it

lite furibonda trump zelenskyLa lite e le urla: ecco i retroscena dell'incontro tra Trump e Zelensky - Tra urla e liti furibonde, l'ex tycoon avrebbe proposto a Zelensky la cessione del Donbass alla Russia e avvertito che l'Ucraina rischia la "distruzione totale" ... Scrive msn.com

lite furibonda trump zelenskyTrump e Zelensky, "lite furibonda" e mappe per aria: cosa è successo nell'incontro sull'Ucraina - Trump è tornato ad alzare i toni con Zelensky: ultimatum, insulti e mappe gettate in aria. Segnala msn.com

