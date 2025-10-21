Lite furibonda tra Trump e Zelensky | devi cedere il Donbass sennò sarai distrutto ; è la fine di Zelensky?

Una lite furente secondo New York Times tra i due politici Il New York Times, in questi giorni, riferisce di una "lite furibonda" tra Donald Trump, presidente della civiltà talassocratica del dollaro, e il guitto di Kiev l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollyw. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lite furibonda tra Trump e Zelensky: "devi cedere il Donbass, sennò sarai distrutto"; è la fine di Zelensky?

