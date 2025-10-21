Lite al parco tra adolescenti spunta un coltello

Giovani violenti, si moltiplicano gli episodi. E' ormai una prassi uscire di casa con il coltellino in tasca. Una moda più che mai pericolosa che sta obbligando i carabinieri e più in generale tutte le forze di polizia a controlli sempre più serrati per evitare situazioni di oggettivo pericolo. I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

