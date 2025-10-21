L’Italia verde si vede solo nei comizi E intanto le città soffocano
C’è una parola che viaggia benissimo in conferenza stampa: “transizione”. Fuori, nelle strade e nelle piazze, l’Italia urbana fa retromarcia. Il rapporto “Ecosistema Urbano 2024” di Legambiente (con Ambiente Italia e I l Sole 24 Ore ) registra un arretramento netto: la media dei 106 capoluoghi scende al 54,24%, cioè 3,8 punti in meno rispetto a due anni fa. Sul podio restano Trento (79,78%) e Mantova (78,74%), uniche sopra 75; terza Bergamo (71,82%), che risale di tredici posizioni grazie a differenziata e ciclabilità. Nella top ten entrano Bolzano, Pordenone, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Bologna e Forlì: una cartolina settentrionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
