L' Italia è pronta ad acquistare le armi americane da dare all' Ucraina

Mentre tutti parlano dello scricchiolante futuro incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump a Budapest, i leader europei si muovono con maggiore discrezione per rafforzare le capacità di difesa di Kiev. Trump a muso duro con Putin e Zelensky: "Pace tra Russia e Ucraina o ci sarà un prezzo alto da. 🔗 Leggi su Today.it

L'Italia &#232; pronta ad acquistare le armi americane da dare all'Ucraina - La proposta è stata presentata dal ministro Guido Crosetto, durante una riunione dei ministri della Difesa della NATO la scorsa settimana ... Scrive today.it

italia 232 pronta acquistareL’Italia pronta ad acquistare armi dagli Stati Uniti per inviarle all’Ucraina - L’Italia rischiava di essere esclusa dall’iniziativa, rapidamente cresciuta dopo lo stop al finanziament ... Riporta milanofinanza.it

