L' Italia è pronta ad acquistare le armi americane da dare all' Ucraina
Mentre tutti parlano dello scricchiolante futuro incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump a Budapest, i leader europei si muovono con maggiore discrezione per rafforzare le capacità di difesa di Kiev. Trump a muso duro con Putin e Zelensky: "Pace tra Russia e Ucraina o ci sarà un prezzo alto da. 🔗 Leggi su Today.it
L'Italia è pronta ad acquistare le armi americane da dare all'Ucraina - La proposta è stata presentata dal ministro Guido Crosetto, durante una riunione dei ministri della Difesa della NATO la scorsa settimana ... Scrive today.it
