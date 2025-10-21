Liquid Words Live al Bonfim Club

21 ott 2025

Domenica 26 ottobre Bonfim Club presenta i Liquid Words in concerto. Band nata a Brescia nel giugno 2021, formata da quattro musicisti (voce, batteria, basso, chitarra elettrica e clarinetto) che hanno sviluppato un linguaggio sonoro basato su improvvisazione, ricerca e contaminazione di generi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

