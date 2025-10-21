Liposuzione a Istanbul muore imprenditrice | venti giorni in rianimazione

Una scelta pensata per ritrovare serenità si è trasformata in un dolore che stringe la comunità di Isola del Liri e attraversa Istanbul, dove Milena Mancini ha lottato venti giorni in terapia intensiva dopo una complicanza durante un intervento di liposuzione. La notizia del decesso ha il peso di una porta che si chiude di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

liposuzione istanbul muore imprenditriceImprenditrice muore dopo una liposuzione a Istanbul, errore fatale durante l'intervento. Chi era Milena Mancini - Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA ... Secondo affaritaliani.it

