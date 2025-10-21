Lione-Basilea Europa League 23-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul più bello e nel momento in cui stava per riabbracciare in panchina il suo allenatore il Lione di Fonseca si è fermato e quest’oggi contro il Basilea di Magnin riproverà a trovare la vittoria dopo 2 KO consecutivi. Approccio estremamente soft quello dei Gones all’Allianz Riviera, con il Nizza che si è portato in doppio vantaggio scavando il solco che è poi valso il secondo stop consecutivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lione basilea europa league 23 10 2025 ore 18 45 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Lione-Basilea (Europa League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

Pronostico Lione-Basilea 23 Ottobre: francesi a punteggio pieno - Basilea, match chiave di Europa League, si disputa il 23 ottobre 2025 alle 18:45: scopri analisi, quote e pronostico della sfida decisiva per il comando del girone e le migliori scomme ... Si legge su bottadiculo.it

lione basilea europa leagueLione-Basilea: diretta live e risultato in tempo reale - Basilea di Giovedì 23 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Segnala calciomagazine.net

lione basilea europa leaguePronostico Lione-Basilea: vittoria e record negativo stoppato - Basilea è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Lione Basilea Europa League