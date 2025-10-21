L' inverno demografico italiano in tre grafici
Nel 2024 in Italia il numero medio di figli per donna è sceso a 1,18: un valore inferiore sia a quello del 2023 (1,20) sia al minimo storico che si è registrato nel 1995 (1,19). È questo il dato più preoccupante che emerge dal report dell' Istituto nazionale di statistica (Istat) "Natalità e fecondità della popolazione residente" e la stima provvisoria relativa ai primi sette mesi del 2025 non è incoraggiante perché evidenzia un tasso di fecondità pari a 1,13, con le nascite che non bastano a rimpiazzare le generazioni precedenti. In parole semplici, significa che ogni donna ha in media 1,13 figli nel corso della sua vita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
