Linux Day Napoli 2025

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’entusiasmante giornata dedicata a tutto ciò che riguarda Linux e il mondo FLOSS all’evento ! Questo incontro è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia, per i sostenitori dell’open-source e per chiunque sia curioso di conoscere la potenza di Linux.Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Palermo, torna il Linux day: il 25 ottobre ai Cantieri della Zisa - PALERMO – Torna a Palermo il Linux day: l’appuntamento è per il 25 ottobre ai Cantieri culturali della Zisa. Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Linux Day Napoli 2025