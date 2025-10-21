Linux Day Napoli 2025
Un’entusiasmante giornata dedicata a tutto ciò che riguarda Linux e il mondo FLOSS all’evento ! Questo incontro è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia, per i sostenitori dell’open-source e per chiunque sia curioso di conoscere la potenza di Linux.Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buongiorno a tutti, generalmente dopo quanti giorni vengono aperti i depositi dei ricorsi per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Napoli? Deposito del 7 ottobre, prime tre pec senza errori Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, torna il Linux day: il 25 ottobre ai Cantieri della Zisa - PALERMO – Torna a Palermo il Linux day: l’appuntamento è per il 25 ottobre ai Cantieri culturali della Zisa. Lo riporta livesicilia.it