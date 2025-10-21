L'Inter travolge l'Union SG e prosegue il percorso netto in Champions | assist e gol per Pio Esposito

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter di Chivu conferma la sua marcia perfetta in Champions League travolgendo 4-0 l'Union Saint-Gilloise a Bruxelles. I nerazzurri trovano i gol con Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito (alla prima rete in Europa), dominando la partita dopo una partenza in salita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inter travolge union sgChampions League: Napoli travolto 6-2 dal PSV, l’Inter travolge la Union SG. Goleada Psg. I risultati finali - A fare rumore è il pesante ko del Napoli, travolto dal PSV con cinque reti. Come scrive ilovepalermocalcio.com

inter travolge union sgLIVE Union SG-Inter 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Lautaro Martinez parte dall’inizio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN- Da oasport.it

inter travolge union sgChampions: Union SG - Inter 0-2 e PSV-Napoli 2-1 DIRETTA e FOTO - 1 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club Union SG- Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Travolge Union Sg