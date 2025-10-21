Nonostante il pesante turnover ed un inizio di partita davvero orribile, l’Inter di Chivu torna a casa da Bruxelles con tre punti ed una prestazione davvero convincente contro la capolista del campionato belga. L’Union Saint-Gillois non ha il blasone dell’Anderlecht ma non si direbbe a giudicare dalle parate miracolose che Sommer è costretto a fare nei primi dieci minuti da incubo dei nerazzurri. Poco alla volta, l’Inter riesce a prendere il sopravvento ma deve aspettare il finale del primo tempo per piegare i belgi. L’uno-due rifilato da Dumfries e Lautaro è di quelli che stenderebbe un elefante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inter parte male, poi asfalta 4-0 l’Union Sg: prima rete in Champions per Pio Esposito