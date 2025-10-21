L’Inter non potrà tornare a Milano dopo la partita ma resterà in Belgio | il motivo
Piccolo contrattempo per l’Inter che questa sera, dopo la gara di Champions League contro l’Unione Saint Gilloise, resterà a dormire in Belgio e non farà ritorno subito a casa come di consueto. Il motivo è perché lo scalo privato scelto dall’Inter per il viaggio da e per Bruxelles resterà chiuso, come al solito di notte. Di conseguenza, dopo la sfida contro l’Union Saint-Gilloise, la squadra nerazzurra non farà immediato rientro a Milano ma pernotterà in Belgio. Una variazione logistica minima, ma che Cristian Chivu e il suo staff avevano già messo in conto, pianificando di conseguenza la giornata di domani e le successive sessioni di lavoro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
