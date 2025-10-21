L’intelligenza artificiale stravolgerà il lavoro dei call center ma l’Italia non vuole capirlo
L’intelligenza artificiale comincia a trovare applicazioni che possono avere conseguenze rilevanti sul mondo del lavoro o, almeno, su alcune professioni e mansioni. Alcuni giorni fa, Reuters ha pubblicato un servizio su come l’automazione sta sostituendo gli operatori di call center in India, che negli ultimi anni – anche grazie alla padronanza dell’inglese – si è affermata come «il back office nel mondo, a volte a scapito di lavoratori in altri paesi». Il governo indiano ha deciso di cavalcare il cambiamento, non ostacolarlo: «Il lavoro non scompare con la tecnologia. Ne cambia la natura e nuovi tipi di lavori vengono creati», ha detto tempo fa il premier Narendra Modi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
