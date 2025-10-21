L’Insubria cresce Inaugurato il corso di Scienze motorie

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro ai Molini Marzoli a Busto Arsizio: ieri mattina ha preso il via ufficialmente il nuovo corso di laurea magistrale di Scienze Motorie, si consolida quindi la presenza in città dell ’Università dell’Insubria, che non si ferma qui, anzi c’è l’intenzione da parte dell’ateneo di rafforzare proprio il polo bustese, dopo Varese e Como. Ieri l’avvio di "Scienze delle attività motorie preventive e adattate" per formare la figura professionale del chinesiologo AMPA (attività motorie preventive e adattate), sono 50 gli studenti iscritti. La rettrice Maria Pierro ha sottolineato: "Questo è un corso a cui teniamo particolarmente e sul quale abbiamo puntato tantissimo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217insubria cresce inaugurato il corso di scienze motorie

© Ilgiorno.it - L’Insubria “cresce”. Inaugurato il corso di Scienze motorie

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: L8217insubria Cresce Inaugurato Corso