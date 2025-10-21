L' installazione svela le nuovissime borse in edizione limitata di Louis Vuitton x Takashi Murakami tra tentacoli fiori sorridenti panda e arcobaleni
C’è un polpo gigante all’ Art Basel Paris, la prestigiosa fiera di arte contemporanea che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre nella capitale francese. Con i suoi tentacoli, il polpo colorato mostra undici borse uniche, che sono piccole opere d’arte in sé. È il risultato della rinnovata collaborazione tra la Maison Louis Vuitton e Takashi Murakami, artista giapponese famoso per l’estetica pop e vibrante: all’Art Basel si possono ammirare gli sketch dell’artista, l’installazione luminosa e la nuova collezione di borse Artycapucines VII – Louis Vuitton × Takashi Murakami. L’impegno di Louis Vuitton per l’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it
