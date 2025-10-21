Lino Guanciale e lo spoiler su Il Commissario Ricciardi 3

Personaggi tv. “Si abbandona.”. : cosa ha detto – Un inverno napoletano, il vento che soffia dal mare e un commissario che finalmente sembra pronto a lasciarsi attraversare dalla vita. È con questa promessa di rinascita che “Il Commissario Ricciardi” sta per tornare su Rai 1 con la terza stagione, in onda dal 10 novembre per quattro serate. Dopo anni di dolore trattenuto e solitudine, la nuova stagione annuncia una svolta emotiva per uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lino Guanciale e lo spoiler su “Il Commissario Ricciardi 3”

