Linguaglossa ospita Piazze del Gusto

Cataniatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto per la quarta edizione di Piazze del Gusto l’appuntamento enogastronomico, un viaggio tra i sapori nel centro storico della città di Linguaglossa, piazze e vie allestite per dare al visitatore la possibilità di apprezzare l’elevato pregio dei prodotti e dei preparati della nostra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

