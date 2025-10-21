Linguaglossa ospita Piazze del Gusto
È tutto pronto per la quarta edizione di Piazze del Gusto l’appuntamento enogastronomico, un viaggio tra i sapori nel centro storico della città di Linguaglossa, piazze e vie allestite per dare al visitatore la possibilità di apprezzare l’elevato pregio dei prodotti e dei preparati della nostra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
