L’ingresso in carcere di Sarkozy diventa show | mano nella mano con Carla i sostenitori cantano la Marsigliese video

L’ingresso in carcere dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è diventato uno show con pochi precedenti nella storia di Francia e probabilmente delle democrazie occidentali. Accompagnato dalla moglie Carla Bruni, ha lasciato la sua abitazione nella zona ovest di Parigi per recarsi alla prigione della Santé. I due, mano nella mano, sono stati accolti da un centinaio di sostenitori. L’ex presidente francese si è diretto in carcere della Santé a Parigi, dove sarà incarcerato, quasi un mese dopo la sua condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ingresso in carcere di Sarkozy diventa show: mano nella mano con Carla, i sostenitori cantano la Marsigliese (video)

Argomenti simili trattati di recente

I casi. Nuovi lanci di droga e telefoni in carcere a Torino sventati dalla Penitenziaria. Bloccati 300 gr di hashish, coca e smartphone. Malumori ad Ivrea per l'ingresso vietato all'agente neo pensionato. "No" al brindisi con i colleghi Vai al link https://www.rai Vai su Facebook

Sarkozy entra nel carcere di La Santé, l'uscita di casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giorno - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è entrato in automobile nel carcere della Santé, passando tra una folla di sostenitori e amici, con i giornalisti, tenuta a distanza ... Riporta msn.com

Sarkozy andrà in carcere - Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce ... Si legge su quotidiano.net

Sarkozy condannato a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da Gheddafi: andrà in carcere - Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere, ma lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda del presunto ... Come scrive tg24.sky.it