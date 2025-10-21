L’ingresso in carcere di Sarkozy diventa show | mano nella mano con Carla i sostenitori cantano la Marsigliese video

L’ingresso in carcere dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è diventato uno show con pochi precedenti nella storia di Francia e probabilmente delle democrazie occidentali. Accompagnato dalla moglie Carla Bruni, ha lasciato la sua abitazione nella zona ovest di Parigi per recarsi alla prigione della Santé. I due, mano nella mano, sono stati accolti da un centinaio di sostenitori.  L’ex presidente francese si è diretto in carcere della Santé a Parigi, dove sarà incarcerato, quasi un mese dopo la sua condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

