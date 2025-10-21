L’inchiesta sull’alluvione di Bologna Si valuta il disastro ambientale

e Nicoletta Tempera In due notti Bologna e la sua provincia erano finite sott’acqua. Acqua e fango avevano travolto storie e famiglie. Dalla Val di Zena al capoluogo, sommerso dalla furia del Ravone, i cittadini colpiti da quel disastro non sono rimasti zitti. I loro esposti e le loro querele sono finiti nella maxi inchiesta coordinata dal pm Marco Imperato, che analizza le cause degli allagamenti registrati in quei tragici giorni di ottobre di un anno fa. La Procura, che ha delegato le indagini ai carabinieri del Nucleo Investigativo e vigili del fuoco, sta mettendo in ordine documenti, testimonianze e circostanze, per capire se si siano verificate condotte omissive da parte di tutti quegli enti preposti alla manutenzione dei fiumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

