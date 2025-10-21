L’incanto degli sguardi del ’700 nelle opere risanate da Fondazione Creberg
GRANDI RESTAURI. Il progetto di salvaguardia del patrimonio artistico locale prosegue con la restituzione di tre opere all’Accademia Carrara: «Il ridotto» e «Il Baciamano» di Pietro Longhi e il «Ritratto del conte Battista Sommariva» di Andrea Appiani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
