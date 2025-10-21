L’immigrazione colma i vuoti
ITALIA. L’Italia si trova di fronte a una complessa sfida demografica ed economica, ma i dati provenienti dal Rapporto annuale 2024 sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa offrono una prospettiva chiara e inequivocabile: l’immigrazione non è solo un fenomeno sociale, ma un pilastro economico essenziale per la sopravvivenza e la crescita del Paese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L'immigrazione colma i vuoti - L'immigrazione non è solo un fenomeno sociale, ma un pilastro economico essenziale per la sopravvivenza e la crescita del Paese.