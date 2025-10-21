L'imitazione di Pier Silvio Berlusconi a Gialappa Show | De Martino è un talento che Mediaset ha tolto dalla strada

A Gialappa Show Ubaldo Pantani propone l'imitazione di Pier Silvoo Berlusconi, toccando tutti i temi dell'attuale legati a Mediaset, Affari Tuoi, Scotti, tracciando il profilo ironick di un Berlusconi narcisista e autocelebrativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

