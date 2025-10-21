Liga salta il progetto Miami | Villarreal Barcellona non si giocherà negli USA! Il comunicato ufficiale
La Liga fa marcia indietro: niente Miami per Villarreal Barcellona. Il comunicato ufficiale dopo le proteste. La Liga ha fatto marcia indietro: Villarreal-Barcellona non si giocherà più a Miami. Dopo le proteste simboliche degli ultimi giorni – con i calciatori fermi per 15 secondi al fischio d’inizio su tutti i campi – è arrivata la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
