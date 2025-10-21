Lieto fine a Como per la cagnolina Clea | la polizia la restituisce alla sua proprietaria
Una fuga di paura, ma per fortuna a lieto fine. A Como, gli agenti di una Volante impegnata nei controlli del territorio hanno notato una cagnolina che vagava sola per strada, con un collare al collo e lo sguardo smarrito. Si chiamava Clea, e la sua padrona Michela la stava cercando. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondisci con queste news
? LIETO FINE: TROVATO IL PADRONE DEL COCKER SMARRITO TRA ATENA E SALA CONSILINA GRAZIE ALLE VOSTRE CONDIVISIONI DEL POST ? - facebook.com Vai su Facebook
Una storia quasi drammatica comunque a lieto fine, almeno per la vita. Per la carriera, si vedrà. https://raceskimagazine.it/monica-zanoner-un-calvario-infinito-ora-sto-bene-ma-non-so-se-tornero-a-gareggiare/… #FisAlpine - X Vai su X
Lieto fine a Como per la cagnolina Clea: la polizia la restituisce alla sua proprietaria - Scappata di casa spaventata dai rumori dei lavori, Clea è stata intercettata da una Volante della Polizia e riconsegnata alla sua padrona Michela ... Riporta quicomo.it
Lucca, cagnolina salvata dai maltrattamenti: il proprietario si autodenuncia e chiede aiuto - Una cagnolina vittima di maltrattamenti, è stata salvata grazie a un gesto inaspettato: il suo stesso proprietario, ... Come scrive lanazione.it
L’amore tra il runner e la cagnolina - Fortunati Una favola a lieto fine quella tra Dion e Gobi. Si legge su ilgiorno.it