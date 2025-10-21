Lieto fine a Como per la cagnolina Clea | la polizia la restituisce alla sua proprietaria

Quicomo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fuga di paura, ma per fortuna a lieto fine. A Como, gli agenti di una Volante impegnata nei controlli del territorio hanno notato una cagnolina che vagava sola per strada, con un collare al collo e lo sguardo smarrito. Si chiamava Clea, e la sua padrona Michela la stava cercando. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

