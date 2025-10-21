L' identità in cucina | come il cibo diventa bandiera nei conflitti culturali
In apparenza semplice nutrimento, il cibo è in realtà un concentrato di identità. Dietro ogni piatto si nascondono storie, memorie collettive e tensioni sociali. Quando si parla di tradizioni gastronomiche, si entra spesso in un terreno minato dove la tavola smette di unire e comincia a dividere. Nel contesto globale attuale, il cibo è sempre più al centro di dibattiti legati all'integrazione, alla sovranità culturale e all'appropriazione. È il caso, ad esempio, del hummus, conteso tra libanesi, israeliani e palestinesi come simbolo nazionale. Oppure del kimchi, piatto tradizionale coreano, di cui la Corea del Sud ha voluto certificare l'origine Unesco per difendersi da rivendicazioni cinesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
