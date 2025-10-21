Licenziato delegato sindacale in Upim l' ira delle organizzazioni | Atto gravissimo

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La catena di abbigliamento Upim - parte di Ovs - ha lasciato a casa un delegato sindacale: la denuncia arriva dalle sigle Filcams Cgil Fisascat Cisl e UilTucs di Genova e Liguria, che puntano il dito contro il “licenziamento illegittimo” del proprio rappresentante congiunto. “Il lavoratore non ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

licenziato delegato sindacale upimSindacati, licenziato rappresentante sindacale Upim-Ovs: “A atto ritorsivo”. Annunciata mobilitazione - non ha fatto altro che esercitare con coraggio il proprio mandato, ... Lo riporta ilsecoloxix.it

licenziato delegato sindacale upimUpim licenzia delegato sindacale. I sindacati: “Atto gravissimo contro i diritti dei lavoratori” - Forte denuncia da parte di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs di Genova e Liguria in seguito al licenziamento di un proprio rappresentante sindacale congiunto da parte di Upim, marchio face ... Da msn.com

licenziato delegato sindacale upimRavenna, Tozzi Sud, presidio Uilm contro il licenziamento del delegato sindacale: “La dignità non si licenzia” - La Uilm di Ravenna ha indetto per questa mattina, martedì 21 ottobre, un presidio davanti ai cancelli della Tozzi Sud per protestare contro il ... Secondo corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Licenziato Delegato Sindacale Upim