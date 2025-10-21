Licenziato delegato sindacale in Upim l' ira delle organizzazioni | Atto gravissimo

La catena di abbigliamento Upim - parte di Ovs - ha lasciato a casa un delegato sindacale: la denuncia arriva dalle sigle Filcams Cgil Fisascat Cisl e UilTucs di Genova e Liguria, che puntano il dito contro il “licenziamento illegittimo” del proprio rappresentante congiunto. “Il lavoratore non ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it