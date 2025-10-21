Licenziata dopo un tumore la storia di Rosaria Ferro | Mi hanno trattata come fossi usa e getta
Rosaria Ferro, 55 anni, operaia, da quattro anni lavorava alla Recuperator Spa di Rescaldina, azienda specializzata in scambiatori di calore. Dopo un tumore al seno e il ritorno al lavoro, è arrivato l’annuncio che non si aspettava: dal 4 novembre non avrebbe più un contratto. A riportare la vicenda è Il Giorno. « Non hanno neppure avuto il coraggio di dirmelo in faccia – racconta al quotidiano –. Me lo ha comunicato una responsabile dell’agenzia interinale. Io lavoravo come sempre, mentre assumevano altre persone». Rosaria vive a Cislago, nel Varesotto, con il figlio di 18 anni. A marzo le era stato diagnosticato il tumore. 🔗 Leggi su Open.online
