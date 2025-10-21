Libri esce Un Professore Prima che tutto abbia inizio di Anna Cherubini

Roma, 21 ott. (askanews) – Rai Libri presenta “Un Professore. Prima che tutto abbia inizio” di Anna Cherubini, disponibile dal 22 ottobre, nelle librerie e negli store digitali (pagine 240, prezzo? 19,00). Com’erano le vite di Dante e Anita, Ma­nuel e Simone, un anno prima che si incontrassero al liceo Leonardo di Roma? Dante insegna a Torre del Greco: ha mes­so le sue lezioni di filosofia al servizio dei ragazzi in un contesto a rischio criminali­tà. La ferita per la perdita del figlio Jaco­po non si è mai rimarginata, ed è dura re­stare così lontano da Simone e da Floriana. Intanto, le storie che intreccia non dura­no più di una notte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

