Libri esce Un Professore Prima che tutto abbia inizio di Anna Cherubini
Roma, 21 ott. (askanews) – Rai Libri presenta “Un Professore. Prima che tutto abbia inizio” di Anna Cherubini, disponibile dal 22 ottobre, nelle librerie e negli store digitali (pagine 240, prezzo? 19,00). Com’erano le vite di Dante e Anita, Manuel e Simone, un anno prima che si incontrassero al liceo Leonardo di Roma? Dante insegna a Torre del Greco: ha messo le sue lezioni di filosofia al servizio dei ragazzi in un contesto a rischio criminalità. La ferita per la perdita del figlio Jacopo non si è mai rimarginata, ed è dura restare così lontano da Simone e da Floriana. Intanto, le storie che intreccia non durano più di una notte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inedito in Italia, esce un romanzo giovanile di Lucinda Riley Inedito in Italia, pubblicato in Gran Bretagna nel 1997, arriva nelle nostre librerie il 21 ottobre 'L'ultima canzone d'amore' ('Losing you'), uno degli otto libri che Lucinda Riley ha pubblicato con il suo pr - facebook.com Vai su Facebook
Libri, esce “Un Professore. Prima che tutto abbia inizio” di Anna Cherubini - Prima che tutto abbia inizio” di Anna Cherubini, disponibile dal 22 ottobre, nelle librerie e negli store digitali (pagine 240, prezzo ? ... Lo riporta msn.com
Le anticipazioni di Un Professore 3, il ritorno di Dante Balestra. Quando esce, la trama, il cast e le puntate - Torna sul piccolo schermo l’insegnante che tutti avremmo voluto incontrare almeno una volta: umano prima che filosofo, empatico, pronto a comprendere gli altri ma incapace di ... Segnala ilmattino.it
«Un professore 3», quando esce la serie tv e dove eravamo rimasti - La serie riporta il pubblico nelle vite di allievi e insegnanti della Quinta B del liceo Da Vinci. Lo riporta msn.com