Libri esce Un Professore Prima che tutto abbia inizio di Anna Cherubini

Ildenaro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ott. (askanews) – Rai Libri presenta “Un Professore. Prima che tutto abbia inizio” di Anna Cherubini, disponibile dal 22 ottobre, nelle librerie e negli store digitali (pagine 240, prezzo? 19,00). Com’erano le vite di Dante e Anita, Ma­nuel e Simone, un anno prima che si incontrassero al liceo Leonardo di Roma? Dante insegna a Torre del Greco: ha mes­so le sue lezioni di filosofia al servizio dei ragazzi in un contesto a rischio criminali­tà. La ferita per la perdita del figlio Jaco­po non si è mai rimarginata, ed è dura re­stare così lontano da Simone e da Floriana. Intanto, le storie che intreccia non dura­no più di una notte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

libri esce professore primaLibri, esce “Un Professore. Prima che tutto abbia inizio” di Anna Cherubini - Prima che tutto abbia inizio” di Anna Cherubini, disponibile dal 22 ottobre, nelle librerie e negli store digitali (pagine 240, prezzo ? ... Lo riporta msn.com

libri esce professore primaLe anticipazioni di Un Professore 3, il ritorno di Dante Balestra. Quando esce, la trama, il cast e le puntate - Torna sul piccolo schermo l’insegnante che tutti avremmo voluto incontrare almeno una volta: umano prima che filosofo, empatico, pronto a comprendere gli altri ma incapace di ... Segnala ilmattino.it

«Un professore 3», quando esce la serie tv e dove eravamo rimasti - La serie riporta il pubblico nelle vite di allievi e insegnanti della Quinta B del liceo Da Vinci. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Libri Esce Professore Prima