Libertà religiosa rischio mondiale
Quasi due terzi della popolazione mondiale vive in paesi in cui si verificano gravi violazioni della libertà religiosa. È quanto emerge dal dossier di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Presentato a Roma il report 2025 della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. Il dato è dirompente: "Due terzi dell'umanità vive in Paesi dove la libertà religiosa non è pienamente garantita". Se mettessimo in fila uno per uno quegli uomini, quelle d
il cardinale Parolin alla presentazione del Rapporto 2025 sulla libertà religiosa di @acs_italia: un diritto che è "baluardo essenziale" perchè si possa "perseguire la verità e costruire società eque", e che ogni nazione deve riconoscere.