Su invito del M5s, il campo largo si è trovato in pazza Santi Apostoli a Roma a sostegno della libertà di stampa, dopo l’attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Una manifestazione aperta e senza bandiere. A cui, a sorpresa, si è presentata anche una delegazione di Fdi, con i capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami e col responsabile organizzazione Giovanni Donzelli. Insomma, le. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Libertà di stampa, campo largo e FdI insieme in piazza (tra le polemiche) dopo l’attentato a Ranucci