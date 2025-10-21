Libertà di stampa campo largo e FdI insieme in piazza tra le polemiche dopo l’attentato a Ranucci
Su invito del M5s, il campo largo si è trovato in pazza Santi Apostoli a Roma a sostegno della libertà di stampa, dopo l’attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Una manifestazione aperta e senza bandiere. A cui, a sorpresa, si è presentata anche una delegazione di Fdi, con i capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami e col responsabile organizzazione Giovanni Donzelli. Insomma, le. 🔗 Leggi su Feedpress.me
