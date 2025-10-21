Libertà di parola? Slegare i bavagli con le battaglie del passato

Ildifforme.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa accadrebbe se Meloni mettesse Parenzo al Tg1, Giannini al Tg2 e Gruber al Tg3, e desse i Cinque minuti di Bruno Vespa a Saviano? Il premier passerebbe da un consenso del 30% al 60%. A lanciare la provocazione, che gli scorre nelle vene per natura, e a saperne la risposta, è Giuseppe Cruciani seduto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

