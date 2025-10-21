Lì torna l’estate Meteo stop all’autunno | temperature alte e sole Le previsioni di Giuliacci

L’Italia torna a fare i conti con il maltempo. Mentre le perturbazioni atlantiche si abbattono con forza su gran parte della penisola, portando con sé piogge, venti forti e un brusco calo delle temperature, il clima sembra dividersi in due. Il colonnello Mario Giuliacci, nelle sue ultime previsioni, descrive un quadro meteorologico dominato da un ciclone in arrivo dal medio Atlantico che continuerà a interessare per giorni le regioni settentrionali e centrali. Le giornate, avvertono gli esperti, saranno grigie e instabili, con forti contrasti termici e temporali sparsi. Martedì 21 ottobre, secondo le elaborazioni di MeteoGiuliacci, le piogge si concentreranno soprattutto su Emilia-Romagna, Triveneto, Friuli-Venezia Giulia e sul levante ligure, estendendosi poi a gran parte del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it