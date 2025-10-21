Questa volta non avrei voluto difendere Jannik Sinner. Perché la sua scelta di rinunciare alla Coppa Davis non mi sembra così ponderata come in altre occasioni (poi mi spiegherò meglio). Ma mi tocca farlo dopo aver letto le ragioni di chi attacca Sinner per la sua decisione o gli chiede di ripensarci. La Gazzetta dello Sport ci titola a tutta pagina, “Sinner ripensaci”. Ma come? Non hanno i mparato la lezione? Eppure sono passati giusto due anni: era settembre 2023 e la rosea definiva un “caso nazionale” la rinuncia dell’altoatesino a giocare la Davis. Lui provò timidamente a spiegare che avevano bisogno di allenarsi, ma in pochi ( noi sì ) lo presero sul serio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lezioni di morale da chi non segue il tennis: gli attacchi sballati a Sinner dopo il suo no alla Coppa Davis | Il commento