Leylah Fernandez e Victoria Mboko approdano agli ottavi di finale a Tokyo Eliminate Sakkari e Andreescu

Oasport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario sugli incontri validi per il primo turno del WTA500 di Tokyo. Sul cemento giapponese giornata all’insegna del Canada con ben tre giocatrici del Paese nordamericano in campo. Leylah Fernandez (n.22 del mondo), reduce dalla vittoria a Osaka, continua nel proprio percorso in questo torneo. La canadese ha sconfitto la greca Maria Sakkari (n.54 del ranking) col punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Negli ottavi di finale ci sarà l’incrocio con la testa di serie n.2 del seeding, Elena Rybakina, vittoriosa la scorsa settimana nel 500 di Ningbo. Vedremo se la kazaka darà conferma degli ottimi risultati nella trasferta asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

leylah fernandez e victoria mboko approdano agli ottavi di finale a tokyo eliminate sakkari e andreescu

© Oasport.it - Leylah Fernandez e Victoria Mboko approdano agli ottavi di finale a Tokyo. Eliminate Sakkari e Andreescu

Scopri altri approfondimenti

leylah fernandez victoria mbokoLeylah Fernandez e Victoria Mboko approdano agli ottavi di finale a Tokyo. Eliminate Sakkari e Andreescu - Calato il sipario sugli incontri validi per il primo turno del WTA500 di Tokyo. Come scrive oasport.it

leylah fernandez victoria mbokoFernandez, Mboko win opening matches in Tokyo’s Pan Pacific Open - , who won the Japan Open in Osaka on Sunday for her fifth career singles title, defeated Maria Sakkari of Greece in the ... Riporta msn.com

leylah fernandez victoria mbokoCanada’s Fernandez, Mboko win opening matches in Tokyo’s Pan Pacific Open - , who won the Japan Open in Osaka on Sunday for her fifth career singles title, defeated Maria Sakkari of Greece in the opening round of the Toray Pan Pacific Open in ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Leylah Fernandez Victoria Mboko