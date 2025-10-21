Leylah Fernandez e Victoria Mboko approdano agli ottavi di finale a Tokyo Eliminate Sakkari e Andreescu
Calato il sipario sugli incontri validi per il primo turno del WTA500 di Tokyo. Sul cemento giapponese giornata all’insegna del Canada con ben tre giocatrici del Paese nordamericano in campo. Leylah Fernandez (n.22 del mondo), reduce dalla vittoria a Osaka, continua nel proprio percorso in questo torneo. La canadese ha sconfitto la greca Maria Sakkari (n.54 del ranking) col punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Negli ottavi di finale ci sarà l’incrocio con la testa di serie n.2 del seeding, Elena Rybakina, vittoriosa la scorsa settimana nel 500 di Ningbo. Vedremo se la kazaka darà conferma degli ottimi risultati nella trasferta asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it
