L’ex Zaccardo | Avrei meritato prima una grande squadra Al Milan sono arrivato …
Cristian Zaccardo, ex difensore tra le altre del Milan, ha parlato dei momenti salienti della sua carriera svelando i rimpianti come il tardivo approdo in rossonero. Il classe 1981 ha espresso poi parole di forte ammirazione per Gigio Donnarumma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Zaccardo racconta: "Ricordo Donnarumma che a 16 anni parava già tutto. 'Ma da dov’è uscito?', ci chiedevamo" - Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sua carriera: "Che calciatore sono stato? Lo riporta milannews.it