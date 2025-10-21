L’ex presidente Nicolas Sarkozy inizia la pena a La Santé Provo dolore per la Francia
L’ex Presidente è in carcere. È il giorno dell’ingresso in carcere per Nicolas Sarkozy. L’ex presidente francese, condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito della campagna elettorale, ha lasciato questa mattina, martedì 21 ottobre, la sua abitazione di Parigi per raggiungere, insieme alla moglie Carla Bruni, la prigione parigina di La Santé. L’uomo inizierà a scontare la pena per i reati commessi tra il 2005 e il 2007, quando era ministro dell’Interno nel governo di Dominique de Villepin e si preparava per Eliseo. Davanti alla sua residenza, un gruppo di amici e sostenitori — convocati dal figlio Louis Sarkozy — si è radunato per manifestargli solidarietà e intonare più volte La Marsigliese. 🔗 Leggi su 361magazine.com
