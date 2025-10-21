L’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione

Nicolas Sarkozy entra in cella. È il primo ex capo di stato europeo incarcerato dal proprio paese dalla fine della seconda guerra mondiale. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione

