L’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolas Sarkozy entra in cella. È il primo ex capo di stato europeo incarcerato dal proprio paese dalla fine della seconda guerra mondiale. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

l8217ex presidente francese nicolas sarkozy in prigione

© Tv2000.it - L’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione

Contenuti che potrebbero interessarti

l8217ex presidente francese nicolasL'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione a La Santé: in valigia 10 foto e 3 libri - Primo ex presidente della Repubblica francese a finire in carcere, l'ex inquilino dell'Eliseo è stato ritenuto colpevole di aver incassato fondi illeciti da Muammar Gheddafi durante la campagna eletto ... Secondo msn.com

l8217ex presidente francese nicolasNicolas Sarkozy: il padre ungherese, gli scandali e perché è stato condannato. Chi è l'ex Presidente della Repubblica francese - Figlio di un padre ungherese e di una madre francese, Sarkozy cresce in un ambiente che – pur ... Si legge su ilmessaggero.it

l8217ex presidente francese nicolasL’ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra in prigione a Parigi - Il 21 ottobre l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato incarcerato a Parigi quasi un mese dopo essere stato condannato a cinque anni di prigione per il caso dei finanziamenti libici alla sua c ... Si legge su internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Presidente Francese Nicolas