L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra in prigione a Parigi

Il 21 ottobre l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato incarcerato a Parigi quasi un mese dopo essere stato condannato a cinque anni di prigione per il caso dei finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra in prigione a Parigi

