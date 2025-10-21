L’ex marito di Britney Spears rompe il silenzio | Situazione al limite

(Adnkronos) – Dopo anni di silenzio, Kevin Federline torna a far parlare di sé e lo fa nel modo più clamoroso: con un libro autobiografico intitolato "You Thought You Knew". Nel volume, anticipato dalla Bbc, l'ex ballerino e marito di Britney Spears rivela retroscena inquietanti sulla vita privata della cantante, dipingendola come una madre instabile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

