L’ex M5s | il populismo ha stancato Al campo largo serve un centro

Roma, 21 ottobre 2025 – Vincenzo Spadafora, ex ministro M5s, che cosa sta accadendo dentro il Movimento? La linea politica non è chiara, la perdita di consensi evidente, il futuro non sembra sorridere agli stellati. “Penso che il calo di consensi enorme sia fisiologico rispetto a un M5s che è nato come forza populista e che ha esaurito la sua spinta iniziale. Penso che questo tipo di populismo, un po’ come quello di Vannacci, ha stancato gli elettori. E questo lo si vede dai dati dell’astensionismo mentre la grande forza del M5s era stata proprio quella di portare a votare le persone, basti pensare agli 11 milioni del 2018. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

