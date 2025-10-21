L'ex giocatore della Juve ora lavora in cantiere | Mi allenavo con i migliori ho toccato il fondo

Çendrim Kameraj si allenava con Cristiano Ronaldo e Higuain ed è diventato virale per una sua foto in cantiere a 26 anni: dopo tre rotture del crociato ha deciso di cambiare vita.

L'ex giocatore della Juve ora lavora in cantiere: "Mi allenavo con i migliori, ho toccato il fondo" - Çendrim Kameraj si allenava con Cristiano Ronaldo e Higuain ed è diventato virale per una sua foto in cantiere a 26 anni: dopo tre rotture del crociato

