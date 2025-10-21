L’ex campione della Juve oggi vive così | Mi allenavo con i migliori ho toccato il fondo
“Mi allenavo con i migliori, ho toccato il fondo”. L’ex campione della Juve oggi vive così – Aveva appena diciott’anni e un sogno grande quanto uno stadio. Si allenava accanto ai campioni, respirava l’aria dei grandi e immaginava il suo futuro tra i professionisti. Poi, come accade spesso nel calcio e nella vita, il destino ha cambiato direzione. Oggi quel ragazzo che un tempo calciava sui campi della Juventus ha lasciato il pallone per l’elmetto da cantiere, trovando una nuova strada lontano dai riflettori. Da promessa della Juve al buio dell’infortunio. Nel 2017 Çendrim Kameraj, allora appena maggiorenne, era arrivato a Torino con il cuore pieno di speranza e la grinta di chi sa che la vita può cambiare in un attimo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
