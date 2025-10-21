L' ex Blessin | Il Saint-Gilloise? Inter occhio a Florucz Al Genoa ereditai una squadra morta
L'allenatore tedesco, oggi al St.Pauli in Bundesliga, dopo l'esonero incassato dal Grifone ripartì proprio dalla squadra belga che sfida i nerazzurri in Champions: "La grande forza sta nell'algoritmo, io sorpreso da Chivu". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bruxelles, debutto ok per Blessin: Saint-Gilloise batte Anderlecht nel derby - Nella prima partita sotto la guida di Alexander Blessin, gli Unionisti hanno vinto ieri sera il derby di Bruxelles grazie alle reti di ... Scrive derbyderbyderby.it
Union Saint-Gilloise, successo atteso 110 anni: Blessin vince la Coppa del Belgio - Il club allenato da Alexander Blessin ha battuto in finale ... Riporta pianetagenoa1893.net
Ex Genoa, Blessin vola in vetta con l’Union Saint Gilloise - Alexandre Blessin è in vetta alla classifica della Jupiler Pro League, il suo Royale Union Saint- Scrive ilsecoloxix.it