L' ex Blessin | Il Saint-Gilloise? Inter occhio a Florucz Al Genoa ereditai una squadra morta

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore tedesco, oggi al St.Pauli in Bundesliga, dopo l'esonero incassato dal Grifone ripartì proprio dalla squadra belga che sfida i nerazzurri in Champions: "La grande forza sta nell'algoritmo, io sorpreso da Chivu". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

