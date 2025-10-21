L' ex alleato Ginefra Gruppo misto attacca la giunta Ferrara | Nessuna volontà di risanare strutturalmente i conti pubblici
“Gestione carente e inescusabile ritardo nelle azioni di risanamento del Comune di Chieti”: è l'accusa che arriva dal consigliere comunale Vincenzo Ginefra, di recente passato al Gruppo Misto dopo una breve esperienza nel gruppo consiliare Teti, eletto nel 2020 nella coalizione a sostegno del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
