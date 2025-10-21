L' Europa lancia la sfida ai satelliti targati Musk

Leonardo si prepara a dare il via libera all'alleanza satellitare con Thales ed Airbus. Una sfida tutta europea ai rivali americani (Starlink di Elon Musk) e cinesi. Un affare che prima ancora della sua definitiva firma ha già mandato in orbita il titolo. Alla vigilia del cda straordinario, che secondo indiscrezioni non confermate dalla società dovrebbe definire i dettagli e dare il via libera, l'azione ha guadagnato oltre il 4% a 50,18 euro. Bene anche Thales (+3,7%) e Airbus (+1%). Dopo mesi di trattative, dunque, sembra che le parti siano riuscite a chiudere il cerchio, in particolare sulla valutazione (che riguarda cinque società: Thales Alenia Space, Telespazio, Airbus Space Systems, Airbus Intelligence e, infine, le attività spaziali di Leonardo) e che dovrebbe aggirarsi poco sopra i 10 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

